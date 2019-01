A fortuna de Isabel dos Santos caiu para 2,3 mil milhões este ano (2 mil milhões de euros), abaixo dos 2,7 mil milhões (2,3 mil milhões de euros) registados em 2018. Mas apesar desta desvalorização- relacionada com a queda da ações na Galp e na empresa de telecomunicações Nos - a empresároa ocupa o oitavo lugar do ranking, segundo a revista Forbes na lista dos dos milionários africanos. Ainda assim, subiu um lugar.

A liderar a tabela de pessoa mais rica de África está Aliko Dangote da Nigéria, cuja fortuna está avaliado em 10,3 mil milhões de dólares (8,9 mil milhões de euros), no entanto, é quase menos 2 mil milhões que em 2018, devido a uma queda no preço das ações da Dangote Cement.

O segundo mais rico do ranking é Mike Adenuga, também da Nigéria, avaliado em 9,2 mil milhões de dólares (8 mil milhões de euros). Adenuga é dono da Globacom, que é a terceira maior rede de comunicações móvel da Nigéria, mais a empresa de exploração de petróleo Conoil Producing.

O número três é o herdeiro de diamantes Nicky Oppenheimer, da África do Sul, com uma riqueza avaliada em 7,3 mil milhões de dólares (6,3 mil milhões de euros), abaixo dos 7,7 mil milhões (6,7 mil milhões de euros) do ano anterior.