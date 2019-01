O Benfica comunicou nesta segunda-feira que Bruno Lage assume o papel de treinador da equipa principal a título definitivo.

Eis o comunicado:

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que Bruno Miguel Silva do Nascimento assume, a título definitivo, as funções de treinador da equipa principal de futebol", pode ler-se em comunicado.