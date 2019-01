O cão do homem de cerca de 50 anos, paraplégico, que morreu carbonizado num incêndio na casa onde residia em Calvão, no concelho de Chaves, não abandona o que resta da habitação do dono.

Segundo o Correio da Manhã, o animal continua no local a farejar e, mesmo depois de um vizinho o ter levar para o acolher, fugiu e voltou ao que sobrou da casa do dono.

Neste momento, o vizinho, que diz que vai adotar o animal caso a família não o faça, colocou água e ração no local.

Na habitação vivia apenas o homem, que foi encontrado já cadáver pelas 08h30 do último domingo. A GNR tomou conta do ocorrência, mas a Polícia Judiciária de Vila Real foi também chamada para apurar as causas do fogo.