Ivanka Trump está na lista de possíveis novos presidentes do Banco Mundial. A vaga surgiu devido à demissão antecipada do antigo presidente, Jim Yong Kim, que abandonou o banco para se juntar ao setor privado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem poder para nomear candidatos à posição, e historicamente a instituição tem sido liderada pelos candidatos escolhidos pela admnistração norte-americana, o principal accionista. O Banco Mundial foi fundado após a Segunda Guerra Mundial, para financiar projetos de desenvolvimento em países emergentes.

Entre outros nomes considerados para o cargo, para além de Ivanka, estão o funcionário da Secretaria do Tesouro David Malpass, a antiga embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley e o diretor da Agência Internacional para o desenvolvimento, Mark Green.

Contrariamente ao perfil tradicional dos presidentes do Banco Mundial, Ivanka não tem experiência em ecónomia internacional. Foi apenas vice-diretora no departamento de aquisições da empresa do pai, e começou uma empresa de moda, que foi fechada o verão passado. A presença de Ivanka na lista de candidatos tem levantado acusações de nepotismo contra o presidente dos EUA.

"De todas as pessoas nos EUA que poderiam ser presidentes do Banco Mundial, a mais qualificada é Ivanka Trump, que perdeu a sua linha de roupa, e por acaso é filha do presidente dos Estados Unidos" escreveu sarcasticamente o congressista californiano Ted Lieu.

Donald Trump tem rotineiramente proposto familiares seus para cargos para os quais não são considerados qualificados. Ivanka já esteve na lista de substitutos para para embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, em substituição de Nikki Haley. Na altura, Trump escreveu no Twitter: "Que bom, toda a gente quer Ivanka Trump como nova embaixadora nas Nações Unidas. Ela seria incrível, mas já posso ouvir a gritarem que era nepotismo!".