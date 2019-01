Morreu esta segunda-feira, aos 88 anos, Francisco de Oliveira Dias, antigo presidente da Assembleia da República, deputado e dirigente do CDS.

De acordo com fonte do Parlamento, citada pela agência Lusa, o corpo de Oliveira Dias chega esta segunda-feira à Capela Mortuária da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, em Benfica, pelas 17h00.

A missa de corpo presente realiza-se na terça-feira, pelas 10h00, seguida do funeral para o Cemitério de Benfica.

Marcelo rebelo de Sousa já apresentou as suas condolências à família de Oliveira e Dias.

“Ao tomar conhecimento do falecimento do doutor Francisco de Oliveira Dias, envio à família enlutada as minhas mais sentidas condolências. Deputado à Assembleia Constituinte – onde tive o privilégio de com ele privar de perto e de aí estabelecer uma sólida amizade de muitas décadas –, Francisco de Oliveira Dias foi um parlamentar que conquistou o respeito dos seus pares pela sua verticalidade de caráter e pelo seu profundo sentido de serviço público. Participei com ele na primeira delegação parlamentar ao Conselho da Europa”, lê-se na nota publicada no site da presidência da República.