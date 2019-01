Uma mulher de 30 anos morreu na última sexta-feira no Hospital Garcia da Orta, em Almada, depois de ter dado entrada no estabelecimento com ferimentos na cabeça. Segundo o Correio da Manhã, as autoridades estão a investigar um possível crime.

Depois de ouvir gritos de desespero, uma moradora de um prédio no Bairro Cor de Rosa, no Pragal, encontrou a mulher na escada com sangue na cabeça, escreve o mesmo jornal. Depois de socorrida e levada ao hospital, a mulher acabou por não resistir aos ferimentos.

A PSP foi chamada ao local, sendo que, posteriormente, foi acionada a PJ de Setúbal. O interior da casa da vítima estava remexido.