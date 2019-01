No último sábado, uma explosão numa padaria em Paris fez quatro mortos e dezenas de feridos. Laura Nombela, uma espanhola de 38 anos, que viajava pela primeira vez para o estrangeiro, foi uma das vítimas mortais.

De acordo com o jornal El Mundo, Luis Brea, o marido, preparou tudo ao pormenor e levou Laura naquela que seria uma viagem surpresa sem os três filhos, que têm entre quatro e nove anos.

Quem conhecia o casal conta ao mesmo jornal que nunca tinham feito uma viagem a dois. Depois de casarem, as crianças nasceram e, a partir daí, as viagens eram sempre em família.

Laura trabalhava na mesma empresa de supermercados, em Toledo, há 17 anos. "Era uma grande trabalhadora, quando eles mudaram de loja dispensaram todos os funcionários menos a ela... Era a primeira vez que viajavam só os dois e a primeira vez no estrangeiro. Um fim de semana, apenas três dias. Que azar. Nem dá para acreditar".

No último sábado, no hotel onde estavam hospedados, pouco antes das 09h00, Laura e Luís sentiram um cheiro intenso a gás. Poucos minutos depois, uma explosão intensa acabou por projetar o corpo de Laura com violência.

O corpo da mulher ficou por entre os escombros, nas imagens, divulgadas nas televisões e nas redes sociais, Luís aparece a gritar por ajuda enquanto tentar tirar o corpo da mulher dos destroços.

"Tem de estar destroçado, pensar que foi ele que organizou tudo e que a levou para lá. Como estará a sua cabeça, além dos ferimentos que sofreu e de tudo o que presenciou", conta a família, relembrando que Luís fica agora viúvo e com três filhos menores.