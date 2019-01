A vítima, com cerca de 35 anos, encontrava-se a passear no Monte do Viso, da freguesia de Caçarilhe, concelho de Celorico de Basto, quando por razões ainda desconhecidas, escorregou num penedo, tendo sofrido esfacelamento craniano e lesões torácicas.

Depois de assistida ainda no local por socorristas da Delegação de Gandarela da Cruz Vermelha Portuguesa, a vítima foi estabilizada pelo Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe do INEM e também pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães do INEM, cujo pessoal médico e de enfermagem acompanhou o sinistrado na ambulância da Cruz Vermelha de Gandarela até à Sala de Emergência e Reanimação do Serviço de Urgência do Hospital de Braga, encontrando-se ainda com prognóstico muito reservado.