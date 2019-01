O atropelamento ocorreu ao final da tarde deste domingo, em Barqueiros, no concelho de Barcelos, causando ferimentos ligeiros ao condutor do automóvel, que foi igualmente assistido no Hospital de Braga.

As vítimas foram assistidas por pessoal da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e pelos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, que os transportaram para o Serviço de Urgência do Hospital de Braga.

O caso foi registado pelo Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Barcelos.