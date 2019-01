Um avião de carga iraniano despenhou-se, esta segunda-feira, quando tentava aterrar perto da capital iraniana, Teerão.

A bordo, segundo a agência de notícias iraniana Fars, seguiam 16 pessoas, sendo que uma delas – o mecânico – poderá ter sobrevivido ao acidente.

"Um avião de carga Boeing 707 falhou a pista na aterragem", explicou o porta-voz da aviação civil local, Reza Jafarzadeh, em declarações à televisão estatal IRIB.

A aeropnave caiu numa zona com habitações, perto do aeroporto de Fath, sendo que estava previsto aterrar noutro aeroporto, o internacional Payam, a cerca de 40 quilómetros a oeste de Teerão.

As imagens do acidente mostram a cauda queimada do avião e os destroços cercados por casas.