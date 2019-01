A vítima, com cerca de 45 anos, natural de Chaves e residente em Braga, participava num evento desportivo, as 6 Horas de Resistência Convívio de Famalicão, quando subitamente se sentiu indisposto, abrandando sucessivamente a velocidade do karting, até que parou, inanimado, já em paragem cardiorrespiratória.

Transportado pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão para o Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Médio Ave, em Famalicão, acabou por falecer pouco tempo depois.

A organização, a cargo da Ave Motor, depois de suspensa definitivamente, revelou já em comunicado que a prova desportiva “terminou à passagem da terceira hora em virtude do desfalecimento súbito de um dos participantes”.

Ainda segundo a Ave Motor, “o episódio não derivou de qualquer acidente e a pessoa em causa foi prontamente assistida pelas forças de socorro presentes na prova, e de imediato conduzida ao Centro Hospitalar do Médio Ave de Famalicão”.

“Apesar de todos os esforços médicos, o homem viria a falecer na Sala de Urgência do Hospital, pelo que à família enlutada, a Ave Motor expressa os mais sentidos pêsames”, conclui o mesmo comunicado.