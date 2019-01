O secretário de Estado da Proteção Civil designou Rui Soares Ribeiro para o cargo de presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), com efeitos já a partir de amanhã.

A tutela anunciou hoje que o novo presidente é “licenciado em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico e que obteve o grau de Doutor em Ciências - Física da Radiação, pela Universidade de Coimbra”.

Rui Soares Ribeiro é professor no Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi investigador do Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica, investigador associado do Instituto de Engenharia e Gestão Industrial, investigador do Laboratório de Ótica e Mecânica Experimental e da Unidade FCT de Mecânica Experimental e Novos Materiais.

Segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna, "entre 1988 e 2001, foi investigador sénior do quadro e investigador associado do CERN (European Organization for Nuclear Research, Genebra, Suíça), onde, para além da investigação, desenvolvimento e construção de equipamentos usados em física e medicina, adquiriu competências em gestão e liderança de equipas de inovação num ambiente internacional e multilingue".

Além disso, o novo presidente da ANSR é "vogal das Comissões Técnicas do International Organization for Standardization, ISO/TC 149, 'Cycles'; e do European Committee for Standardization, CEN/TC 333, 'Cycles'; bem como das comissões técnicas do Instituto Português de Qualidade: IPQ /CT103 - 'Veículos de duas rodas' e IPQ /CT177 -'Acessibilidades e Design Inclusivo'".