A banda portuguesa Xutos & Pontapés apareceu na cena musical pela primeira vez a 13 de janeiro de 1979, com uma atuação de estreia no salão de baile dos Alunos de Apolo, em Lisboa, foram quatro músicas em pouco mais de cinco minutos de concerto.

Hoje, 40 anos depois, os Xutos já tiveram de dizer adeus a Zé Leonel e a Zé Pedro, dois membros originais da banda.

As quatro décadas vão ser assinaladas com um novo álbum, Duro sai no dia 25 deste mês, no mesmo dia em que os Xutos & Pontapés apresentam um espetáculo no espaço Lisboa ao Vivo.

Apesar de este ser o primeiro trabalho da banda sem o guitarrista Zé Pedro, que morreu em 2017, Duro vai incluir gravações feitas pelo icónico músico.

Primeiro single do álbum chama-se Mar de Outono