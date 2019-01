Um homem de cerca de 50 anos, paraplégico, morreu carbonizado num incêndio na casa onde residia sozinho em Calvão, no concelho de Chaves.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública, de Chaves, José Carlos Silva, disse à agência Lusa, que a sua corporação foi acionada de madrugada, por volta das 4h, para a ocorrência.

Quando os meios chegaram ao local, a casa "estava toda tomada pelas chamas, o telhado caído e o soalho já estava também consumido pelas chamas".

Na habitação vivia apenas o homem, que foi encontrado já cadáver pelas 8h30. A GNR tomou conta do ocorrência, mas a Polícia Judiciária de Vila Real foi também chamada para apurar as causas do fogo.

O incêndio mobilizou 14 operacionais e seis viaturas, entre bombeiros e militares da GNR.