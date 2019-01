Uma avalanche de neve na região de Vorarlberg, na Áustria, matou pelo menos três pessoas e uma outra está desaparecida.

As três vítimas mortais são todas de nacionalidade alemã, com idades entre os 32 e os 56 anos, e estavam a esquiar numa pista que estava fechada, segundo a imprensa local.

A mulher de uma das vítimas alertou para o desaparecimento do marido, e as autoridades acabaram por localizar os três corpos no sábado à noite, através de sinais de telemóvel.

As buscas por um quarto esquiador do grupo iniciaram-se de imediato, mas tiveram de ser suspensas, devido à queda intensa de neve e ao risco de novas avalanches.

