A piloto portuguesa Elisabete Jacinto conquistou a vitória pela primeira vez na prova Africa Eco Race, na categoria camião, ao ter terminado a especial de sábado na segunda posição, com a pequena diferença de 1m49s do primeiro lugar ocupado pelo checo Tomas Tomecek.

Nos automóveis, o grande vencedor desta edição do Africa Race foi o francês Jean Pierre Strugo. Na categoria das motas foi o italiano Alessandro Botturi que dominou o rali desde a primeira etapa.



Este domingo cumpre-se a 12ª e última etapa do Africa Eco Race, mas os 22 quilómetros cumpridos nas margens do Lago Rosa, em Dakar, já não entram na classificação final.