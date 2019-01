Um automobilista morreu devido ao despiste do automóvel que conduzia, ao princípio da noite deste sábado, em Celorico de Basto, no distrito de Braga.



A vítima, que seguia pela Estrada Municipal 522, em São Clemente de Basto, na zona de Gandarela, do concelho de Celorico de Basto, entrou em paragem cardiorrespiratória e apesar dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, do Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe do INEM e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães do INEM já não foi possível reverter a sua situação.



O cadáver foi transportado pelos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses para o Gabinete Médico Legal de Guimarães, onde será autopsiado, durante a próxima segunda-feira.

A Guarda Nacional Republicana está no local com militares do Posto Territorial da GNR de Celorico de Basto.