Numa nota na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou os militares portugueses que destacados na República Centro-Africana. "A forma valente" como exerceram o seu trabalho foi alvo de elogio por parte do Presidente da República.

Além disso, os militares conseguiram "proteger as populações daquele país", de "forma excecional", refere Marcelo Rebelo de Sousa.

Na última quinta-feira, durante cinco horas, os militares portugueses estiveram envolvidos num combate em Bambari - a 400 quilómetros de Bangui, capital. Integrando a missão da ONU e com o objetivo de proteger os civis, os militares combateram diretamente com os elementos do grupo armado União para a Paz na República Centro-Africana.