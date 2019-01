O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a subida das temperaturas mínimas, tudo porque a chuva estará de regresso a partir de quarta-feira. Os dias de céu limpo estão contados e, todo o território nacional deverá sentir uma melhoria das temperaturas.

De salientar que o frio não vai embora e é preciso continuar a tomar as devidas precauções, já que as gripes e constipações são, por estes dias, os piores inimigos.

As nuvens deverão chegar a Lisboa na próxima quarta-feira e ao Porto durante o próximo fim de semana. A sul do país, em Faro, não há previsão de chuva, mas é a região que durante estes dias tem registado as temperaturas mais amenas, que deverão continuar nos próximos dias, segundo as previsões. Em Faro, as máximas vão rondar os 17ºC.