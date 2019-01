Rui Vitória esteve em direto no canal TVI24 e falou da sua saída do Benfica. O antigo treinador dos encarnados revelou que se sentiu pouco protegido nos últimos momentos e que saiu um pouco "magoado" do clube.

"Senti-me, de forma genérica, apoiado pela direção. Numa fase inicial, sim, nesta parte final nem tanto. Senti-me, em determinados momentos, mais sozinho. A certa altura o Rui Vitória estava a responder a determinados aspetos que poderiam ser evitados", disse o ex-treinador do Benfica.

Na véspera de viajar para Arábia Saudita, para treinar o Al-Nassr, quando questionado se o regresso faz parte dos planos, Rui Vitória respondeu: "O futuro a Deus pertence. Sou treinador, faço isto com paixão. Admito claramente voltar ao Benfica".