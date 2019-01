A Guarda Nacional Republicana realizou uma operação com a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Autoridade Tributária e identificou - numa loja chinesa em Paio Pires - 17 pessoas de nacionalidade nepalesa, quatro de nacionalidade chinesa, um romeno, um português e um brasileiro. No total, 24 cidadãos que viviam e trabalhavam no estabelecimento e grande parte estava em situação ilegal no país.

Três dos nepaleses já foram notificados para abandonar o país e 14 foram realojados através da Segurança Social. Além disto, existe também suspeita de maus tratos a animais. Foram levantados 36 autos e o caso já foi enviado para o Ministério Público do Seixal.