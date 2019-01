A primeira volta da Liga terminou esta tarde com o clássico entre o Sporting e o FC Porto. Sem golos na partida, as duas equipas acabam com um empate a zero que favorece o FC Porto no Campeonato.

O Sporting continua em quarto lugar, a oito pontos de distância do primeiro classificado - FC Porto.

As estatísticas apontem para doze remates do Sporting e 9 dos dragões. No entanto, a equipa do norte conseguiu mais posse de bola do que os leões.