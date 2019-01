Um grupo de profissionais dos Centros Distritais de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, de Braga e de Viana do Castelo, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) pretendem “a criação de uma carreira especial e que salvaguarde o seu regime específico, e vencimentos dignos que correspondam às suas funções” e já estão a promover reuniões.



Um dos encontros decorreu em Braga entre estes profissionais e dirigentes da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) e do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) que “vão desenvolver mais reuniões pelo país para esclarecer todos sobre as lutas que estão a desenvolver pela obtenção de um estatuto digno para aquela classe profissional que tantas responsabilidades tem, para desempenho do nosso socorro”.

Nesta reunião estiveram presentes os dirigentes nacionais da ANBP e do SNBP, Sérgio Carvalho, Pedro Guerra e Ricardo Fernandes, e o secretário coordenador/Norte da ANBP.