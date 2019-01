Boas notícias a dobrar para a função pública - ao mesmo tempo que veêm o ordenado mínimo subir para os 635 euros, veêm também as tabelas de retenção na fonte a excluir o aumento. Ou seja, segundo o Ministério das Finanças, o objetivo é que os trabalhadores estejam isentos do adiantamento mensal do imposto.

Depois das reuniões com os sindicatos que decorreram na quinta-feira, o Ministério das Finanças, em comunicado, garantiu que "na atualização das tabelas de retenção de IRS, o Governo terá em consideração este aumento" para os 635 euros.

As tabelas de retenção na fonte aprovadas no ano passado, excluem ainda as pensões e salários inferiores a 632 euros.