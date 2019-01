Rato de computador aquecido

Indicado para todas as pessoas friorentas, até mesmo no local de trabalho.

Este objeto permite que, pelo menos, as mãos estejam sempre quentes em dias mais frios.

O rato funciona por cabo USB e existem vários modelos à venda. Além disso, há várias outras opções que servem para o mesmo efeito, como é o caso dos aquecedores de mãos e das luvas.

O preço destes objetos não ultrapassa os 20 euros. À venda na AMAZON

“Warm Hug Feet”. Chinelos aquecidos no micro-ondas

São chinelos para andar por casa, mas ainda assim garantem-lhe 90 minutos de pés aquecidos. Chamam-se “Warm Hug Feet” e aquecem-se no micro-ondas durante cerca de 90 segundos. Estes chinelos têm um sistema que conserva e mantém o calor e, por isso, passam uma sensação agradável de alívio e conforto para os pés.

Site Stock-off - 7,99 euros

“Snuggie”. Manta saco-cama

Esta foi, provavelmente, a invenção do ano para este inverno. O “Snuggie” está na moda e é uma manta semelhante ao saco-cama.

Está disponível em diferentes cores e vários formatos e, além disso, tem o benefício de duas pessoas poderem “vestir” a manta ao mesmo tempo.

Também há tamanhos para crianças.

AMAZON - 24,90 euros (preços podem variar consoante a marca)

“Heated Insoles”. Palmilhas aquecidas

Este adereço para o frio pode não estar ao alcance de todas as pessoas, uma vez que não tem um custo barato. As palmilhas aquecidas permitem que os pés estejam quentes durante praticamente todo o dia. Chamam-se “Heated Insoles” e vêm equipadas com duas baterias de iões de lítio, um comando e um carregador.

Há tanto para mulher como para homem.

AMAZON - 122,53 euros

Pijamas macacão polar

Estes pijamas já não são novos, mas ganharam força nos últimos dois invernos.

Estão à venda em praticamente todas as lojas de pijamas e estabelecimentos que vendam roupa de noite mas, nesta época de saldos, pode encontrar preços mais acessíveis.

Há tamanhos para crianças, homens e mulheres, cores variadas e pijamas de fantasia, geralmente com animais e unicórnios.

H&M - 29,99 euros

Cobertores elétricos

Não há pior sensação do que entrar numa cama gelada. Mas hoje em dia, graças às invenções tecnológicas, já há cobertores elétricos que se podem ligar antes de uma pessoa se deitar.

Este cobertor aquecido tem cinco níveis de temperatura, para ajustar ao seu gosto, e desliga--se automaticamente. Já não há necessidade de passar frio durante as noites de inverno.

La redoute - 58,49 euros

Aquecedores para as mãos

É daquelas pessoas que costuma ter as mãos sempre frias? Agora há solução para isso. Uma das tendências deste inverno é utilizar um par de aquecedores para as mãos que se carregam através de cabo USB. Trata-se de um género de luvas que aquecem as mãos, mas sem ser nesse formato. No entanto, têm uma aparência bem mais divertida.

AMAZON - 33,88 euros

Almofadas térmicas com caroços de cereja

Há várias marcas e vários preços, mas as almofadas térmicas da marca Ricoxete são, além de quentes, 100% naturais, recicláveis, biodegradáveis e hipoalergénicas. Podem ser utilizadas por todas as pessoas, mas com o devido cuidado, como aconselha a própria marca. É um produto composto por algodão e caroços de cereja e, quando aquecido, o cheiro é, naturalmente, a cereja.

RICOXETE.COM - 22,50 euros

Saco de água quente elétrico

Os sacos de água quente elétricos vieram substituir os sacos de água quente tradicionais há muito tempo utilizados. A diferença é que estes podem ser transportados para qualquer lado desde que, no local, existam fichas para os pôr a carregar. Estes produtos existem em várias lojas, têm diferentes cores e diferentes formatos. Para os mais friorentos, esta é sempre uma boa solução.

WORTEN, PRIMARK, AMAZON (preços variam)

Tapa-orelhas

Desengane-se quem pensa que as orelhas não são um ponto fraco no inverno. Mesmo que saia de casa todo equipado para o frio, esta parte do corpo está, geralmente, bastante destapada e apanha frio com facilidade - principalmente no caso dos homens. Por essa razão foram inventados os tapa-orelhas. Tal como todos os outros adereços, este existe em vários tons e formatos.

H&M - 3,99 euros