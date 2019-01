O Ministério da Saúde acedeu aos pedidos dos sindicatos dos enfermeiros e confirmou a reunião para esta quinta-feira. Esta era uma das condições avançadas pelos sindicatos para suspender a greve em blocos operatórios, que está marcada para começar esta segunda-feira.

Segundo fonte do gabinete da ministra da Saúde disse à Lusa, os vários sindicatos já foram convocados para marcar presença numa reunião, esta quinta-feira, com os elementos do governo, tanto da área da Saúde como da área das Finanças.

Também na sexta-feira os sindicatos estiveram reunidos com o governo tendo a dirigente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), Lúcia Leito, dito aos jornalistas que a greve convocada de 14 a janeiro a 28 de fevereiro iria manter-se, sendo só desconvocada caso o executivo marcasse uma nova reunião para o dia 17, quinta-feira.

Nesta reunião, o governo acedeu algumas das reivindicações dos enfermeiros, tais como a criação da categoria de enfermeiro especialista e o descongelamento das progressões na carreira. No entanto o aumento salarial e a antecipação da idade de reforma não foram atendidos pelo governo.