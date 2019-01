Uma jovem de 17 anos causou um acidente em Layton, no estado norte-americano do Utah, por decidir conduzir com os olhos vendados, respondendo a um desafio inspirado no filme “Bird Box”, da Netflix.

O desafio que se tornou viral nas redes sociais consiste em fazer tarefas de olhos vendados. Mas há quem já vá longe de mais. Neste caso a polícia do Estado norte-americano do Utah encontrou a jovem, que causou um acidente com outra viatura, com um chapéu a tapar os olhos.

Segundo a BBC, tanto a condutora como uma passageira de 16 anos que viajava e os ocupantes da outra viatura sofreram ferimentos ligeiros.

"Este é o resultado previsível para quem faz o desafio "Bird Box". Isto aconteceu na segunda-feira, em consequência de a condutora ter conduzido com os olhos tapados", publicou a polícia de Layton no Twitter, partilhando as fotografias do acidente.

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2 — Layton Police (@laytonpolice) 11 de janeiro de 2019

Por o desafio se ter tornado viral, a própria Netflix já publicou uma nota para alertar a população sobre os riscos do desafio. "Não acredito que tenho de dizer isto mas, por favor, não se magoem com este desafio da Bird Box. Não sabemos como é que isto começou e estamos a gostar da resposta positiva, mas Boy e Girl (personagens do filme) só têm um desejo para 2019 e é que vocês não vão parar ao hospital por causa de memes", publicou a empresa de distribuição de programas.