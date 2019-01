A explosão que este sábado destruiu uma padaria em Paris, na rua Trévise, no 9.º bairro da capital francesa, fez dois mortos e mais de 40 feridos. O ministro do Interior, Christophe Castaner, tinha inicialmente avançado quatro vítimas mortais, mas a informação foi entretanto corrigida.

As duas vitimas mortais são bombeiros, segundo avança a RTE. Também o número de feridos subiu nesta nova correção, tendo passado de 36 para 47, dos quais 10 estão em estado grave. "Infelizmente, as perdas humanas são particularmente graves", disse ainda o ministro aos jornalistas.

Segundo a Europel, o alerta foi dado às 9h00 (8h00 em Lisboa) e os bombeiros foram chamados ao local para combater o incêndio que resultou da explosão. Para além da padaria foram ainda destruídas oito viaturas que estavam nas redondezas da padaria e várias montras de lojas, avança a France Presse.

The damage is severe at the gas explosion this morning on #ruedetrevise in #Paris No Information on casualties yet pic.twitter.com/pB6Zi5hKFP