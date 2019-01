Uma explosão numa padaria em Paris, na rua de Trévise, no 9.º bairro da capital francesa, fez, na manhã deste sábado, pelo menos 36 feridos, dos quais 12 estão em estado grave. Segundo o mais recente balanço, há cinco feridos que estão com prognóstico reservado.

Segundo a Europel, o alerta foi dado às 9h00 (8h00 em Lisboa) e os bombeiros ainda estão no local a combater o incêndio.

The damage is severe at the gas explosion this morning on #ruedetrevise in #Paris No Information on casualties yet pic.twitter.com/pB6Zi5hKFP