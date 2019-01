O MEO entrou o ano a conquistar o reconhecimento dos principais prémios do mercado ao ser atribuído nove galardões que refletem a preferência demonstrada pelos consumidores portugueses ao longo do ano passado: quatro prémios Cinco Estrelas, dois Prémios Escolha do Consumidor ‘19 e três Prémios Produto do Ano 2019. De acordo com a operadora, «os prémios recebidos e que vêm comprovar a liderança da marca da Altice Portugal e a excelência dos produtos, serviços e experiências que disponibiliza ao mercado», refere em comunicado.

Para o CEO da Altice, «todos os prémios agora atribuídos ao MEO confirmam o valor dos nossos serviços, produtos e soluções e,dessa forma, validam a posição de liderança inequívoca do maior operador de comunicações do país num dos setores mais relevantes para a nossa economia, cada vez mais desafiante e em constante transformação».

Alexandre Fonseca diz ainda que estas distinções reforçam também alguns dos marcos alcançados no ano passado pela operadora, nomeadamente a liderança em todos os pacotes do MEO.