Depois do encontro com Rui Rio, esta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa disse que “a vida do PSD é com o PSD” e que o encontro decorreu no âmbito de “uma urgência” relacionada com questões de política interna e externa.

"O que se passa na vida do partido é com o partido. Eu respeito o que o partido fizer, como respeito a vontade dos portugueses quando votarem em outubro [nas eleições legislativas]", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, citado pela agência Lusa.

De acordo com o Presidente da República, a reunião com Rui Rio foi “uma urgência”.

"Não interfiro, nem vou interferir. As questões de um partido A, B, C ou D é dele. Eu pedi a Rui Rio para ter uma breve conversa com ele hoje porque tínhamos calendários completamente incompatíveis para a semana para tratar três problemas de política interna e outro de política externa e em que era muito importante saber a opinião, porque tenho que tomar decisões sobre diplomas e tinha que falar com ele antes de tomar a decisão no começo da semana que vem", acrescentou, justificando depois que o diploma mais urgente é o da descentralização.

"A vida do PSD é com o PSD e a escolha dos portugueses relativamente ao futuro do país é com os portugueses", reiterou.

Recorde-se que o Presidente da República encontrou-se esta sexta-feira com Rui Rio, no mesmo dia em que Luís Montenegro desafiou Rio a disputar a liderança do PSD.

Na próxima segunda-feira, Marcelo vai receber Luís Montenegro pedido do antigo líder parlamentar.