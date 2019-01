Parece ser apenas uma imagem com listas a preto e branco, mas na verdade é mais uma ilusão de ótica que está a desafiar a Internet.

"Podes ver esta ilusão ótica se abanares a cabeça (estou a falar a sério)", escreveu Michelle Dickinson, a engenheira neozelandesa que criou a imagem, no seu Twitter.

Depois de Michelle ter lançado o desafio surgiram as reações e muitos internautas garantem que não precisam abanar a cabeça para perceber que existe um animal por detrás das listas.

Esta não é a primeira vez que a engenheira lança este tipo de desafio na Internet.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t