Um morto e dois feridos graves resultaram de colisão rodoviária entre três automóveis, ocorrida ao início desta noite de sexta-feira, em Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga.

O acidente de viação verificou-se na União de Freguesias de Refojos de Basto, Outeiro e Painzela, do concelho de Cabeceiras de Basto.

Uma das vítimas entrou em paragem cardiorrespiratória e apesar dos esforços feitos pelos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, do Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM de Guimarães já não foi possível reverter a sua situação, tendo o cadáver sido logo removido para o Gabinete Médico Legal de Guimarães, onde será autopsiado, na próxima segunda-feira de manhã.

A Guarda Nacional Republicana está no local com militares do Posto Territorial da GNR de Cabeceiras de Basto, do Destacamento de Trânsito de Braga e ainda do seu Núcleo de Investigação Criminal de acidentes de Viação (NICAV), para além do Subdestacamento de Trânsito da GNR de Fafe.