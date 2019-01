Já terminou a reunião entre Rui Rio e Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto. O líder do PSD prometeu que vai falar em breve.

"Não vou fazer de conta que nada está a acontecer. Isso seria uma grande hipocrisia, mas eu fui corredor dos 100 metros quando tinha 20 anos de idade, agora corro é mais meio fundo e fundo", disse Rui Rio, citado pela TSF, acrescentando ainda que “com calma, na devida altura” vai surgir uma resposta, referindo-se a Luís Montenegro e à sua candidatura à liderança do PSD.

Relativamente ao encontro com o Presidente da República, Rio referiu que este aconteceu porque já não se encontravam “desde que a delegação do PSD foi recebida no Palácio de Belém".

"O Presidente da República veio ao Porto, eu também estava no Porto e ajustou-se podermos fazer esta reunião", acrescentou.