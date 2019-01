“A quebra significativa de volumes ao longo dos anos considerando a baixa procura pela marca nos mercados externos e interno” levou a que a Super Bock Group anunciasse o encerramento do centro de produção de água do Caramulo, marcado para fevereiro.

De acordo com um comunicado do grupo, as 26 pessoas que trabalhavam no centro de produção tiveram a “possibilidade de transferência para uma outra unidade do grupo”. No entanto, para quem optar por sair da empresa, “o Programa Social de Apoio inclui condições acima do quadro legal, contemplando ainda um plano de 'outplacement', com iniciativas à reintegração profissional; a identificação de oportunidades de emprego; formação focada na empregabilidade; e formação para apoio à criação de negócio próprio”, deixou claro o grupo.

O Super Bock Group explicou ainda que este encerramento faz parte de um modelo industrial nas águas lisas, mas que a estrutura nas águas engarrafadas irá permanecer "inalterada". Ainda assim, esta alteração “não representa qualquer alteração na estratégia de negócio do grupo”. “Assim, os volumes de águas lisas passarão a ser assegurados através da capacidade instalada nas unidades de Envendos e Castelo de Vide”, esclarece.