Agora é oficial: Cesc Fàbregas é jogador do Mónaco. O médio internacional espanhol, de 31 anos, assinou pelo clube do Principado até 2022, preparando-se para ser treinado por um antigo colega de equipa: Thierry Henry, que com ele partilhou o balneário do Arsenal entre 2003 e 2007, nos primeiros anos de carreira de Fàbregas.

🖊🇪🇸 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Cesc Fabregas en provenance de Chelsea. Le joueur s’engage jusqu’en juin 2⃣0⃣2⃣2⃣

-------

📄➡️ https://t.co/BXeuqzHyq5#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/XB8gdPP05J — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 11 de janeiro de 2019

Depois de passar oito temporadas nos gunners, o espanhol mudou-se em 2011/12 para o Barcelona, onde havia cumprido a maior parte da formação. Na equipa principal dos catalães, esteve três anos, até que em 2014/15 regressou à Premier League, agora pela mão do Chelsea. Nos blues, Fàbregas jogou quatro temporadas e meia, com 198 jogos e 22 golos e a conquista de duas Premier League (a primeira das quais sob o comando de José Mourinho, em 2014/15), uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga.

O clube de Londres não quis deixar passar em claro o anúncio oficial de Fàbregas no Mónaco e publicou um vídeo com uma seleção dos melhores lances do jogador vestido de azul, agradecendo as "boas memórias" que deixa em Stamford Bridge.