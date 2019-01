Rui Rio e Marcelo Rebelo de Sousa vão reunir-se na noite desta sexta-feira no Porto.

De acordo com a notícia avançada pelo Diário de Notícias, que cita fonte oficial de Belém, a reunião vai acontecer no hotel Sheraton por volta das 19h30.

Segundo a TSF, terá sido o Presidente da República a avançar com o encontro com o objetivo de falar com o líder do PSD sobre o desafio lançado por Luís Montenegro.

Até ao momento, Rui Rio não se pronunciou sobre a crise de liderança que se vive no PSD.