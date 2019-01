O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa está o incêndio provocado pelos adeptos na bancada do Estádio Municipal de Portimão, no jogo frente ao Portimonense, no dia 2 de janeiro.

«Tal situação obrigou à intervenção dos bombeiros, mas não provocou qualquer dano, conforme é relatado no Relatório dos Delegados da LPFP e no Relatório de Policiamento Desportivo da PSP», lê-se no comunicado do Conselho de Disciplina.

Os ‘encarnados’ foram multados em 1434 euros.