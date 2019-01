Pepe está inscrito na Liga e faz parte dos convocados do FC Porto para o clássico deste sábado em Alvalade, frente ao Sporting. O internacional português foi um dos 21 eleitos de Sérgio Conceição e pode voltar a estrear-se com a camisola dos dragões, numa lista onde consta o também reforço Fernando Andrade, contratado ao Santa Clara.

"O Pepe já conhecia bem o clube, tem uma relação próxima com as pessoas que fazem parte do FC Porto. Em termos familiares, era importante para o Pepe voltar para o FC Porto. A primeira coisa que me disse no balneário foi: 'mister, quero competir'. Isso é fantástico. Depois, se vai jogar ou não, para ele não será problema, pelo menos nesta fase inicial", ressalvou esta sexta-feira o treinador dos azuis-e-brancos, reservando rasgados elogios para o central, que já tinha representado o FC Porto entre 2004 e 2007: "Encontrei o Pepe com uma vontade enorme de querer ajudar, com uma motivação que eu já lhe conhecia e fui conhecendo ao longo dos anos. Um jogador competitivo, trabalhador, profissional, excelente pessoa. Já o conhecia, já tinha falado com ele algumas vezes. Futebolisticamente, toda a gente o conhece. É muito agradável trabalhar com um jogador que tem este currículo a nível profissional. É uma excelente pessoa. A nível burocrático, está tudo ok, toda a gente disponível. Depois, cabe-me fazer a convocatória."

Sobre o clássico, Sérgio Conceição desvaloriza a vantagem de oito pontos sobre os leões. "A responsabilidade do FC Porto é sempre ganhar, conseguir os três pontos, e presumo que o Sporting seja a mesma coisa. Não há nenhum tipo de sentimento diferente. As pessoas podem olhar para a diferença na tabela antes, mas quando o árbitro apita deixa de haver diferença pontual. O jogo tem a sua própria história, e esperamos que nos seja favorável. Para isso temos de entrar bem, frente a um adversário complicado. A responsabilidade do FC Porto é exatamente a mesma que tivemos no ultimo jogo. O FC Porto está habituado a estar no primeiro lugar nas provas internas. Para nós, não é nada de especial. É um jogo importante para o rival, que se perder fica a 11 pontos, mas penso que não é por isso que vão sentir a pressão. É importante para eles por isso, da nossa parte é importante aumentar a vantagem para um rival direto", realçou o técnico, adotando o mesmo tom quando questionado sobre o facto de os dragões já não vencerem em Alvalade desde outubro de 2008: "Penso que é uma coincidência. O Sporting, contra o FC Porto, tem feito grandes jogos, principalmente na sua casa, mas não podemos esquecer que o Sporting, desde maio de 2017, com o Belenenses, que não perde em casa [para a Liga]. É uma equipa forte. Faz parte da minha profissão, mas não ligo muito a isso."

Endereçando também os "parabéns" a quem agendou a partida para as 15h30 - "É um horário que faz bem ao futebol. Haverá muita gente a levar os seus filhos e famílias ao estádio. Em duas ou três horas, os bilhetes esgotaram. É sinal que o horário e o espetáculo beneficia com este horário. Com o Rio Ave, em casa, tivemos um jogo às 15 horas e estádio cheio. E noutros, com adversários teoricamente mais fortes, tivemos menos gente. Prefiro um estádio cheio de gente, é motivante para quem joga. Um horário que permita às pessoas ir ao estádio, como antigamente. O futebol tem de promover este tipo de jogos nestes horários", frisou -, Sérgio Conceição lembrou as palavras de Abel Ferreira, treinador do Braga, antes da partida dos minhotos em Portimão (1-1): "No fim, far-se-ão as contas que se tiverem de fazer. E estive atento à antevisão do jogo do Abel: não há nada disso. Não me ouviram dizer isso, de certeza. Eu penso exatamente desta forma."

Em relação ao adversário desta 17.ª jornada, o treinador do FC Porto ressalvou as diferenças entre o Sporting de Marcel Keizer e o de José Peseiro. "Tenho um respeito muito grande pelo trabalho do Peseiro. Até àquele momento, a equipa estava bem no campeonato. E o ambiente não era fácil. Com o novo presidente, este novo treinador, acho que o Sporting ganhou alguma tranquilidade. Na dinâmica da equipa, há coisas diferentes e são fáceis de observar e de descortinar. Está a ser positivo aquilo que é o trajeto deste treinador", frisou, embora enaltecendo o valor dos treinadores portugueses: "Fui emigrante muitos anos, como jogador e já como treinador, e é sempre bom treinadores como o senhor Keizer, que vêm para aqui e trazer algo ao futebol português. Gostei de ver tantos treinadores portugueses e de tanta qualidade. É sempre de louvar alguém que traz algo de positivo para o futebol português."

De caminho, elogiou também Bruno Fernandes, uma das figuras deste Sporting. "É um jogador importante na dinâmica do Sporting. Em primeiro lugar, um jogador com qualidade. Dentro da nova dinâmica do Sporting, é um jogador, como outros no meio campo, a ter em atenção, principalmente pelos movimentos, tendo ainda a característica de rematar de fora da área", sentenciou Conceição.

Lista de convocados do FC Porto:

Guarda-redes: Casillas, Fabiano e Vaná;

Defesas: Maxi, Pepe, Militão, Felipe, Mbemba, Alex Telles;

Médios: Óliver, Herrera, Danilo, Sérgio Oliveira, Hernâni, Brahimi e Corona;

Avançados: Marega, Soares, Adrián López, André Pereira e Fernando Andrade.