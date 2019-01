O homem que esta sexta-feira matou duas pessoas da sua família com uma arma de fogo e, de seguida, se tentou suicidar, no Alandroal, acabou por morrer no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

De acordo com fonte policial, citada pela agência Lusa, o homem, de 83 anos, que foi transportado para o hospital, em estado grave, num helicóptero do INEM acabou por morrer no bloco operatório.

O idoso matou a mulher e a cunhada com uma arma de fogo e depois disparou contra si próprio.

O alerta foi dado pelas 11h57.