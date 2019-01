O início do derrube de um pinheiro manso, num condomínio fechado da cidade de Braga, levou à intervenção da PSP.

A situação verificou-se ao princípio da tarde desta sexta-feira, quando um grupo de operários cortava galhos do pinheiro manso e três cidadãos, duas mulheres e um homem, colocaram-se debaixo da árvore, impedindo assim a continuidade dos trabalhos.

Dois carros-patrulhas e uma carrinha da Esquadra de Intervenção da PSP de Braga estão no local, a Rua Álvaro Miranda, paralela à Rua do Sardoal, no centro da cidade de Braga.

A PSP de Braga reforçou o esquema de segurança em torno da contestação.

No local está já o presidente da Junta de Freguesia de São Victor, Ricardo Silva.

Em comunicado, a Comissão Coordenadora Concelhia de Braga do Bloco de Esquerda manifestou "consternação e repúdio repúdio relativamente ao modo como as árvores são tratadas na cidade de Braga", sobretudo pelo abate daquela que é uma das árvores "mais emblemáticas da cidade".

"O Bloco de Esquerda apela ao cidadãos e às cidadãs que questionem a autarquia e que protestem junto da edilidade no sentido de salvaguardar o património natural e fundamental da cidade", acrescenta a mesma nota.