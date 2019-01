"O FC Porto irá sentar-se no banco dos réus na sequência do processo cível movido pelo Benfica pela divulgação criminosa da sua correspondência privada no Porto Canal. Em sede própria, o Sport Lisboa e Benfica e o Sport Lisboa e Benfica, SAD reclamam uma indemnização de 17.784.579,56 euros. Segue-se o julgamento e importa recordar que a este processo cível juntam-se outros processos interpostos contra o FCP no âmbito criminal. A hora é da justiça!", lê-se na News Benfica.

De acordo com o Tribunal do Juízo Central Cível do Porto, o processo movido pelo Benfica contra o FC Porto sobre a divulgação dos emails vai seguir para julgamento.