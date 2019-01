Esta sexta-feira, deflagrou um incêndio em Campo de Ourique, em Lisboa, na Rua Infantaria 16, apurou o i junto da PSP. No entanto as chamas já foram extintas pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O alerta foi dado ao final desta manhã e, no local, estiveram cerca de 26 operacionais.

Além disso, o i apurou no local que três prédios foram evacuados no momento em que as chamas deflagraram - o prédio em questão e dois adjacentes ao mesmo.

Neste momento as autoridades indicaram que as pessoas dos dois prédios adjacentes ao do incêndio já podem regressar às suas casas, mas o prédio que esteve esta sexta-feira em chamas não estará ainda em condições de ser novamente habitado, disse fonte da Câmara Municipal de Lisboa ao i.

Não há vítimas mortais a registar.

