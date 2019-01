A gripe entrou em atividade epidémica no país na primeira semana do ano. A informação foi divulgada esta quinta-feira à tarde pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) no mais recente Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe.

Segundo aquela autoridade de saúde, a taxa de incidência da virose foi de 80,9 casos por 100 mil habitantes na primeira semana de 2019. Entre as conclusões do INSA está o facto de estarem de momento em circulação dois subtipos de vírus.

O documento dá conta de que o número de consultas relacionadas com a gripe nos centros de saúde tem crescido de norte a sul do país. Na primeira semana de janeiro houve cinco casos graves reportados nas 22 unidades de cuidados intensivos que reportaram ao INSA. Dos cinco, quatro têm mais de 65 anos, três tinham doença crónica e dois estavam vacinados, não se sabendo o estado vacinal de um doente.

Na semana passada, registaram-se pelo menos cinco casos de gripe em crianças internadas em enfermaria, dos quais quatro em crianças com menos de três anos e um numa criança com oito.

Nos cuidados intensivos, desde o início da atual época gripal, foram reportados 18 internamentos.