Um veículo de transporte de doentes dos Bombeiros Voluntários de Borba foi furtado esta quinta-feira enquanto estava estacionado na parada do quartel.

De acordo com o comandante da corporação, Joaquim Branco, citado pela agência Lusa, há suspeitas de que o veículo “tenha sido furtado entre as 06h00 e as 07h00".

"É uma viatura que necessitamos com alguma frequência para o transporte de doentes", acrescentou com comandante dos bombeiros.

A participação do furto foi feita por volta das 13h00 no posto da GNR de Borba.