Por isso elegi dois superalimentos para iniciar o ano. Um deles vem da “árvore da vida”, a todo-poderosa moringa, por ter uma riqueza nutricional acima da média. Repleta de benefícios para a saúde: como proteína, potássio, antioxidantes, vitamina A e B, ferro e uma variedade de aminoácidos essenciais e com diversos minerais como cromo, ferro, selénio e zinco. Contém alguns dos meus verdes favoritos, que ajudam no processo de limpeza do organismo, com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, depurativas; contribuem para a perda de peso e para manter-nos hidratados.

Beba este smoothie pelo menos por sete dias consecutivos; passado este período mantenha o consumo da moringa pelo menos por mais três meses.

GREEN GODDESS

Ingredientes

3 talos grandes de aipo

1 maçã verde

1 pepino pequeno

1 pedaço de gengibre

Folhas de hortelã a gosto

Sumo de 1 limão

1 colher de chá cheia de pó de moringa

Método

Após lavar bem todos os ingredientes, corte em pedaços, coloque no liquidificador e bata até obter a consistência desejada, mas não bata muito, para assim ir “mastigando” o smoothie. Não se esqueça que a digestão começa na boca.

Substitua pelo pequeno-almoço

Recomendo um snack com uma mão de amêndoas naturais ou 1/2 abacate.