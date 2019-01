O Centro Nacional de Cibersegurança emitiu esta quinta-feira um alerta para uma campanha fraudulenta que está a acontecer em Portugal e que utiliza o nome da Microsoft.

O principal objetivo do esquema é o roubo de informações e o ataque de ransomware.

"Tem-se vindo a notar um aumento de telefonemas fraudulentos em nome da empresa Microsoft, que incentivam as vítimas a instalar programas maliciosos no seu computador, com a intenção de roubar informações e/ou cifrar o conteúdo das máquinas, exigindo um resgate", lê-se no site oficial do Centro Nacional de Cibersegurança.

"Estes falsos 'funcionários' da Microsoft tentam também aceder a detalhes dos cartões de crédito das vítimas, sendo que para o efeito induzem-nas a instalar software malicioso", acrescenta.

Desta forma, o Centro Nacional de Cibersegurança aconselha as vítimas deste esquema fraudulento a fazer queixa às autoridades.

"Se for vítima deste tipo de ataque, não deve dar resposta a género de contacto e, muito menos, fornecer qualquer tipo de dado pessoal. É também recomendável que faça sempre queixa às autoridades competentes", lê-se.