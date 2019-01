Uma estação televisiva de Seatlle, que está filiada ao grupo FOX, despediu um editor por suspeita de fazer alterações em imagens de Donald Trump.

De acordo com o Seatlle Times, em causa está a transmissão no canal Q13 de um discurso do presidente norte-americano a partir da Sala Oval, na última terça-feira.

Além das alterações no filtro de cores, houve ainda uma manipulação na língua de Trump, já que na imagem original esta não é visível, mas na imagem transmitida pelo canal a língua do líder dos EUA fica de fora algum tempo.

"Isso não atende aos nossos padrões editoriais e lamentamos que seja visto como um retrato negativo do presidente”, explicou em comunicado Erica Hill, diretora do canal, acrescentando ainda que foi feita uma investigação ao incidente e que o editor envolvido foi despedido.

Veja o vídeo.