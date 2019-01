Esta é uma história que está a dar que falar por ser considerada um milagre, depois de um homem, a quem foi decretada morte cerebral, acordar após os aparelhos que supostamente o mantinham vivo serem desligados.

No dia 12 de dezembro, o norte-americano T. Scott Marr foi encontrado inconsciente, em casa, por um dos seus filhos. Após ser encaminhado para um hospital em Omaha, no estado do Nebraska, os médicos constataram que T. Scott havia sofrido um AVC.

Passaram dois dias sem que o homem mostrasse quaisquer sinais de melhora e, após consideraram que o AVC havia causado danos irreversíveis, declararam a morte cerebral do paciente.

Desta forma, os filhos, que recordaram a vontade do pai, decidiram desligar os aparelhos que, supostamente, mantinham T. Scott vivo.

“Ele sempre nos disse que não gostaria de ser visto preso a uma cama de hospital”, disse Preston Marr, uma das filhas, citada pela televisão KMTV.

Contudo, o que jamais seria esperado acabou por acontecer.

Após desligarem as máquinas o homem continuou a respirar. Ainda assim, os médicos não acreditaram que o prognóstico pudesse ser alterado e os filhos continuaram a organizar o funeral do pai.

Um dia depois, T. Scott não só respirava como pela primeira vez, desde o AVC, parecia responder a alguns estímulos.

“Isto foi tudo um milagre de Deus. Eu não morri. Eu não tive que morrer. Estou aqui de volta”, disse.

Depois de novos exames, os médicos descobriram que o homem sofria de uma condição rara - síndrome da encefalopatia reversível posterior – e que foi isso que levou ao inchaço no cérebro do paciente.

T. Scott já recebeu alta, mas tem pela frente um logo processo de recuperação. De forma a prepararem-se para o futuro, os filhos criaram uma página para que o pai, conhecido como “Homem milagroso” possa ser ajudado através de donativos.