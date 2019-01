Luís Montenegro vai fazer uma declaração no Centro Cultural de Belém às 16h00 de amanhã para anunciar a sua candidatura à liderança do PSD. O ex-líder parlamentar social-democrata vai desafiar Rui Rio a marcar eleições diretas.

Caso o líder do PSD não aceite o desafio, os críticos de Rui Rio já conseguiram as assinaturas suficientes para obrigar à convocação de um Conselho Nacional extraordinário com vista à destituição da atual direção, de acordo com o Expresso.

Ontem, Montenegro já tinha anunciado que "em breve" faria uma declaração sobre o estado e o futuro do partido. “Falarei mesmo sobre o futuro do PSD, porque entendo que este estado de coisas tem de acabar e isto tem de mudar”, disse Luís Montenegro, na TSF, garantindo que “o PSD assim não se vai conseguir afirmar”.

A contestação à atual direção do PSD cresceu nas últimas semanas e Luís Montenegro estava a ser altamente pressionado a avançar contra Rio Rio. Os críticos consideram que o estado a que chegou o PSD obriga a mudar de estratégia e a antecipar calendários.

Por isso, na sexta-feira, reuniram-se, em Lisboa, alguns dirigentes de distritais. O i apurou que Pedro Pinto, presidente da distrital de Lisboa, Bruno Vitorino, de Setúbal, Pedro Alves, de Viseu, Maurício Marques, de Coimbra, estão entre os defensores de um congresso extraordinário.